Dopo il no al Milan, arriva pure quello alla Roma da parte della Fiorentina per Veretout. Almeno per il momento. Petrachi, infatti, ha incontrato il ds viola Pradé che continua a chiedere la cifra cash di 25 milioni senza alcuna contropartita. Il Milan ha provato a inserire uno tra Borini, Laxalt e Biglia.



I DETTAGLI - La Roma ha alzato l'offerta economica (15-16 milioni) mettendo però sul piatto pure Karsdorp. Si continuerà a trattare nelle prossime ore anche perché il francese - poco gradito a Montella - smania per conoscere il suo futuro. Petrachi dal canto suo apprezza molto Veretout ma non si svenerà per lui considerato il budget limitato a disposizione. Il Milan resta in corsa.