Jordan Veretout si dice preoccupato dai troppi infortuni. Ecco le sue parole dopo il match con la Sampdoria



Una prestazione che lascia l’amaro in bocca, avete pareggiato con l’ultima in classifica.

Sì ma la Samp ha cambiato allenatore, sapevamo sarebbe stata una partita difficile e l’abbiamo visto sul campo. Sono una squadra aggressiva, dobbiamo fare molto meglio per vincere queste partite, continuare a lavorare. Giovedì sarà un’altra partita difficile, dobbiamo riposare e fare una prestazione migliore.



Siete preoccupati per la situazione infortuni? Vi siete dati una spiegazione?

Sì siamo preoccupati. Non so per quanto tempo, ma spero sia per meno tempo possibile. Abbiamo perso Bryan presto, anche Niko (Kalinic, ndc) non so se si sia fatto male al ginocchio. È un periodo difficile per gli infortuni.



Cosa è mancato oggi?

Manca un po’ di iniziativa, giriamo bene la palla ma quando arriviamo sulle fasce dobbiamo portare più calciatori dentro l’area e serve anche più movimento per sorprendere i difensori avversari.