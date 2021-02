Jordan Veretout si dimostra sempre più un giocatore inamovibile all'interno della Roma. Come riporta Repubblica i Friedkin, come Fonseca, si godono le sue prestazioni e hanno chiesto esplicitamente a Tiago Pinto di rinnovare il contratto di Veretout, così da allontanare prima dell'estate ogni possibile tentazione di altri club. Il suo procurato però, Giuffredi, in un'intervista non sembra dare sicurezze al club giallorosso: «Martedì scorso sono stato a Roma e ho conosciuto Tiago Pinto, affrontando la questione di Jordan sono due anni che Giuntoli lo chiede ma purtroppo la scorsa estate non ci sono stati i presupposti economici a causa della pandemia. Sarebbe stato il giocatore ideale per Gattuso». Parole non gradite dai Friedkin.