Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha concesso un'intervista alla rivista Match Program: "È stato importante sfruttare questa sosta per riposare, spero che tutti torneremo in forma".



PERIODO DI STANCHEZZA - "Siamo un gruppo unito, dobbiamo continuare così: abbiamo fatto bene, ma non abbiamo vinto nulla e dobbiamo continuare così".



AMBIENTAMENTO A ROMA - "Sono arrivato in un grande club, e mi piace giocare ogni tre giorni. In campo mi piace dare il 120%. Io do tutto, ma posso fare ancora meglio".



MIGLIORAMENTI - "Su tutto. Dobbiamo capire meglio la partita, non si può prendere un gol all'ultimo come è successo in Europa League. Se non possiamo vincere, dobbiamo almeno cercare a tutti i costi di non perdere".