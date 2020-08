Il Napoli è al lavoro in ottica calciomercato. C'è da sistemare le varie cessioni per poter affondare i vari colpi in entrata. Su tutti in mezzo al campo c'è l'obiettivo di oramai due anni, Jordan Veretout.



Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbe ricavare un tesoretto dalle cessioni di Younes ed altri esuberi per poter affondare il colpo sul centrocampista della Roma. Oltre queste partenze c'è bisogno anche di liberare un posto in mediana con la cessione di Allan. Il Napoli ha l'intesa con Veretout e ieri c'è stato un contatto con la Roma che non considera il giocatore incedibile.