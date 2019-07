Un indizio importante: Veretout non ha svolto nemmeno lavoro in palestra oggi con la squadra a Moena e potrebbe lasciare il ritiro in queste ore. Il francese ha due offerte: Milan e Roma. Non sembra avere preferenze mentre la Fiorentina continua a trattare coi due club. Al momento sembrano in vantaggio i giallorossi. ​Petrachi valuta il centrocampista della Fiorentina tra i 18 e i 20 milioni è di 5-7 milioni più il cartellino di Defrel. Per Pradé, invece, l’attaccante della Roma vale al massimo 15 milioni, e per eventualmente accettare vorrebbe dunque 10 milioni più Defrel per raggiungere la valutazione di 25 milioni fatta del cartellino del francese. E il testa a testa col Milan continua.