Jordan Veretout, centrocampista della Roma, commenta a Roma Tv la partita persa 2-0 contro la Juve: "Un po’ di pazienza, a volte siamo troppo precipitosi. Siamo arrivati tante volte in area di rigore ma non abbiamo fatto gol. Abbiamo dimostrato tante volte di essere una squadra forte, continuiamo a lavorare con fiducia. Perché non si tira da fuori area? Dobbiamo calciare di più, io stesso posso fare meglio. Non abbiamo fatto bene negli ultimi metri. Dobbiamo lavorare su questo perché abbiamo le qualità per far male anche dalla distanza. Quando crossiamo invece serve più presenza in area di rigore. Oggi abbiamo giocato con fiducia. Dobbiamo lavorare sugli ultimi metri ma sappiamo che possiamo fare gol a tutti”.



SULLA PARTITA - “Sappiamo che da quella parte possiamo mettere in difficoltà l’avversario, possiamo far male in tanti modi. Già da domenica prossima ci attende una partita molto importante contro l’Udinese".