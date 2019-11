Ha provato ad analizzare la situazione attuale della Roma, ​Jordan Veretout al Match Program dei giallorossi: "Veniamo da un periodo positivo nonostante le ultime due sconfitte, siamo un gruppo forte che lavora bene insieme: dobbiamo continuare a remare nella stessa direzione. Per quanto mi riguarda so di essere arrivato in una grande squadra; mi piace giocare ogni tre giorni e qui sto bene".



EUROPA E OBIETTIVI - "La qualificazione in Europa League è ancora aperta, dovremo fare un buon risultato ad Istanbul: puntiamo in alto. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra il più possibile per arrivare a guadagnarci la Champions a fine anno".