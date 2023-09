Non parliamo della prima squadra di José Mourinho, alle prese con i tanti grattacapo alimentati da un avvio di stagione molto deludente, bensì di unche negli anni ha prodotto calciatori di talento in quantità e conquistato una serie importante di trofei. Dopo l'era di Alberto De Rossi, fino a due stagioni fa alla guida della formazione Primavera,, che lascia l'incarico di responsabile del vivaio giallorosso poche settimane dopo la conquista della Supercoppa da parte della formazione Under 19. Manca solamente l'ufficialità di una separazione che era nell'aria da tempo, ma quella di 7 giorni fa contro la Fiorentina è stata l'ultima partita alla quale ha presenziato al centro sportivo "Tre Fontane".. Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno idee diverse e una di queste conduce proprio al dirigente salentino, che prima di Roma aveva ricoperto il medesimo incarico alla Fiorentina. In attesa delle ufficialità di rito, il club giallorosso ha comunque provveduto ad eleggere il suo successore e a renderlo già operativo: come riferisce Il Corriere dello Sport,. In possesso del patentino di direttore sportivo e braccio destro di Tiago Pinto in questi ultimi anni, dovrebbe essere affiancato dall'ex team manager della prima squadra Gianluca Gombar (per la Primavera soprattutto) e da Daniele Placido.