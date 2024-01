Roma-Verona 2-1: il tabellino

Roma-Verona 2-1 (primo tempo 2-0)



ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola (28' Kristensen); Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala (57' Zalewski), Lukaku, El Shaarawy (81' Belotti).

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Golic, Oliveras, Pagano, Pisilli, Joao Costa.

All.: De Rossi.



HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara (77' Cruz), Suslov, Mboula (46' Bonazzoli); Djuric (77' Henry).

A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cisse.

All.: Baroni.



Arbitro: Sacchi. Assistenti: Capaldo - Affatato. IV uomo: Massimi. VAR: Pairetto. AVAR: Valeri.



Reti: 19' Lukaku, 25' Pellegrini, 76' Folorunsho.



Note: 63' il Var chiama l'arbitro Sacchi all'on field review dopo un tocco di braccio di Llorente in area. Djuric si presenta sul dischetto e sbaglia. Ammoniti Paredes, Dawidowicz, Folorunsho, Llorente. Recupero: 3' pt, 5' st.