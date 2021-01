Pau Lopez è stato bocciato. Si profila un altro cambio in porta per la Roma che punta forte su Marco Silvestri. Come riporta Leggo domenica i due club si troveranno a sfidarsi in campo e parleranno del possibile passaggio dell'ex portiere del Leeds in giallorosso in estate. Valutazione: 8 milioni. Silvestri si è già detto disponbiile al grande salto.