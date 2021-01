Dopo le partite del weekend, all'Olimpico è in programma il posticipo della 20esima giornata, tra Roma e Verona, alle 20.45. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





ROMA-H. VERONA - ore 20:45

Arbitro: PICCININI

Assistenti: PAGANESSI – VILLA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO



25' - Duro intervento in area di Mancini su Tameze, che chiede rigore: Piccinini fa proseguire, il contatto è dubbio.



17' PELLEGRINI SALTA LA JUVE - Brutta notizia per i tifosi della Roma: con l'ammonizione rimediata da Lorenzo Pellegrini, scatterà la squalifica per il centrocampista giallorosso, che era tra i diffidati. La squadra di Fonseca è attesa dalla sfida in casa della Juventus.