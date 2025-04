Roma-Verona, le pagelle di CM: Soulé super, Shomu decisivo. Sarr ci prova, ma non basta

Getty Images

La Roma torna a vincere dopo i due pari contro Juventus e Lazio. Basta un gol di Shomurodov (settimo stagionale) e una giocata da urlo di Soulé. Diciassettesimo risultato utile di fila per Ranieri. Il Verona ci prova, ma non basta6 – Si fa trovare pronto sul primo squillo del Verona di Mosquera. La Sud lo elogia e chiede il rinnovo con uno striscione: “Blindate Mile”6 – Un paio di sbavature ad inizio partita che gli costano il rimprovero di Mancini. Si sveglia e gioca il resto della partita senza errori.6,5 – Gestisce il terzetto difensivo mettendo una pezza anche ad alcuni errori dei suoi compagni. Sempre puntuale negli interventi e sfiora il gol a fine primo tempo. Nella ripresa lotta come un leone e difende il risultato.

6,5 – Il solito muro in difesa. Pochi errori e tiene sempre alta la guardia. Se Ranieri non lo toglie mai un motivo c’è5 – Ha più gamba rispetto a Bradaric ma non sembra quello di gennaio e febbraio. Qualche cross sbagliato nessun tiro in porta. Forse ha bisogno di respirare un po’ (dal 70’ Dovbyk 6: ci prova subito con una bella girata ma non centra lo specchio)6 – Meno straripante rispetto al derby ma sempre decisivo in mezzo al campo nonostante qualche sbavatura. Lotta e vince gran parte dei contrasti.6 – Turno di riposo per Paredes e tocca a lui. Da un suo lancio parte l’azione del gol dell’1-0. Attento in fase di copertura

5,5 – Poco reattivo nella prima mezz’ora e quasi mai arriva sul fondo per crossare7 – Ormai una vera e propria furia. Dopo 5 minuti, sale in cattedra e con una grande giocata supera Valentini e serve un cioccolatino solo da scartare per Shomurodov. Tra i migliori in un noioso secondo tempo (dall’82’ Rensch SV)6 – Si dà da fare come sempre e corre per tutto al campo. Manca ancora una volta la precisione. Al 53’ ha una bella chance in area ma tira alto (dal 61’ Pisilli 6: solita grinta e tanta corsa. Non giocava almeno mezz’ora dalla gara di Bilbao a metà marzo)

7 – Il jolly di Ranieri non tradisce ancora una volta. Gli bastano 5 minuti per realizzare il settimo gol stagionale. Poi sparisce e si riaccende quando entra Dovbyk. In coppia funzionano meglio (dall’82’ El Shaarawy SV)Allenatore:6– La Roma non perde da 17 partite di fila e altri tre punti pesanti. Ma la gara è stata bloccata fino all'ultimo. Claudio si gode la vittoria6 – Incolpevole sul primo gol della Roma dopo 5 minuti. Poi non deve più usare i guantoni5,5 – Insieme a Coppola non riescono a fermare Shomurodov che a porta vuota fa il gol dell’1-0. Poco dopo il vantaggio della Roma ha un’opportunità in area ma spara alto.

5 – Arriva in ritardo in chiusura su Shomurodov con la ‘partecipazione’ di Ghilardi. Il primo gol della Roma è segnato da un disastro difensivo.5 – Dopo 5 minuti è già protagonista in negativo. Si fa saltare da Soulé che è bravo a servire Shomurodov in mezzo (dal 79’ Frese SV)6 – Mette in difficoltà Angeliño nel primo tempo, ma non riesce ad essere pungente negli ultimi 20 metri. Cala nella ripresa dal punto di vista offensivo ma non abbassa la guardia in difesa.5,5 – Si ritrova a centrocampo vista l’emergenza in mediana e mette in mostra tutte le difficoltà del caso. Poca gamba, zero passaggi lunghi riusciti e nessun duello aereo vinto (dal 57’ Suslov 6: più qualità rispetto a Dawidowicz e la differenza si nota)

6 – Dà equilibrio in mezzo al campo ma la gara era proibitiva anche per lui. Tocca tante volte il pallone e sbaglia pochi passaggi (dal 79’ Livramento SV)6 – Tiene a bada Saelemaekers che poche volte trova i soliti spunti sulla fascia. Davanti si vede poco.5,5 – Aveva il compito di dare fastidio alla Roma sulla trequarti ma non si rende quasi mai pericoloso. Prende anche il primo giallo della serata (dal 57’ Serdar 6)6 – Torna dall’infortunio e la forma non è delle migliori. Si dà da fare in avanti6,5 – Nel primo tempo è uno dei pochi a provarci prima con uno scambio con Sarr e al 30’ calcia dalla distanza senza però mettere paura a Svilar. Anche nella ripresa è tra i più propositivi (dal 75’ Niasse SV)

Allenatore:6 – Il Verona gioca un buon calcio nonostante alcune assenza ma non basta per fare risultato a Roma. L’Hellas paga il disastro difensivo dopo 5 minuti.