Roma-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Roma-Hellas Verona (sabato 20 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. De Rossi debutta sulla panchina dei giallorossi al posto di Mourinho, esonerato dopo le sconfitte nel derby con la Lazio in Coppa Italia e a San Siro contro il Milan in campionato. Il nuovo allenatore eredita la squadra al nono posto in classifica con 29 punti, a -5 dalla zona Champions, mentre il Verona è terzultimo a quota 17.



LE ULTIME - De Rossi recupera Dybala, ma perde Mancini e Cristante per squalifica oltre agli indisponibili Abraham, Aouar, Azmoun, Ndicka, Renato Sanches e Smalling. Dall'altra parte Baroni non può contare sugli squalificati Coppola, Duda e Lazovic.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Amione; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.