La quiete dopo la tempesta o l'inizio della fine? Ladi Paulodeve rispondere a questa domanda esistenziale, nel match di questa serain scena allo Stadio Olimpico, contro ildi Ivan, forse la sorpresa più bella della stagione divalido perla prima di ritorno. Le polemiche scaturite dalla sconfitta nel derby e dall'eliminazione in Coppa Italia, con il caos "sei cambi" e i conseguenti litigi nello spogliatoio che hanno portato all'esclusione dalla rosa dell'ex capitano Edinnon si sono ancora placate, anzi: il bosniaco è finito sul mercato, l'allenatore portoghese sulla graticola. Per questo, dopo la vittoria sofferta contro lo Spezia, urge una risposta sul campo, ancora più convincente: servono tre punti per mantenere il terzo posto, tenere a distanza le inseguitrici e avvicinare la vetta. gli scaligeri però sono ottavi, a -4 dalla zona Europa e con la miglior difesa d'Italia. All'andata il match finì in parità, ma poi fu data la sconfitta per 3-0 a tavolino alla Roma, che aveva messo nella lista sbagliata Diawara: oggi l'autore di quell'errore, Longo, è un dirigente del Verona. Tra i giallorossi fascia di capitano per Pellegrini e attacco guidato da Borja Mayoral, tra i giallobù occhio al nuovo acquisto Kevin Lasagna. I giallorossi hanno invece abbracciato oggi il terzino americano Reynolds.Le due squadre si sono affrontate 59 volte nella loro storia in Serie A, con un bilancio di 30 vittorie per la Roma, 19 pareggi e dieci successi per il Verona. Agli scaligeri manca la vittoria sul campo dal lontano 20 ottobre 1996 quando si imposero per 2-1 grazie alle reti di GiuntI e Orlandini a cui rispose Delvecchio, e nelle altre 15 sfide hanno incassato appena cinque pareggi. Nella gara d’andata fu anche di pareggio (0-0) il risultato finale al termine dei 90 minuti regolamentari, ma in seguito all’affaire Diawara – inserito nella distinta come under senza averne diritto – il Verona ha ricevuto la vittoria per 3-0 a tavolino. Nella passata stagione invece fu la Roma a trionfare in entrambi i match: 3-1 al Bentegodi e 2-1 all’Olimpico nel ritorno.Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.​