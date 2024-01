Roma-Verona: respinto il ricorso per la squalifica di Lazovic, espulso con l'Inter

Darko Lazovic non sarà a disposizione dell'allenatore Marco Baroni per la trasferta di campionato in calendario sabato sul campo della Roma, dove in panchina debutterà Daniele De Rossi al posto dell'esonerato José Mourinho. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo dell'Hellas Verona avverso la squalifica di 2 giornate inflitta a Darko Lazovic. Il centrocampista serbo era stato sanzionato in occasione della gara con l'Inter dello scorso 6 gennaio valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A.