AFP via Getty Images

Roma verso il Porto: Dybala in gruppo, ok anche Hummels e Rensch

Paolo D'Angelo

3 minuti fa



Buone notizie in casa Roma in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto. Nella seduta odierna a Trigoria, infatti, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo ed è, quindi, a disposizione per la sfida decisiva per gli ottavi di finale della competizione europea. Ricordiamo che la Joya aveva saltato il match contro il Parma, poi vinto dai giallorossi, per qualche problemino fisico.



Oltre al numero 21 argentino, nell'allenamento a Trigoria erano presenti anche Devyne Rensch e Mats Hummels, che dovrebbero rientrare almeno nei convocati per la partita contro i lusitani. Ricordiamo che Claudio Ranieri non avrà a disposizione gli squalificati Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers.