Novità dagli allenamenti della Roma in vista della ripresa. Come riporta Il Tempo, Fonseca può sorridere per Zaniolo, che a tre giorni di distanza dal piccolo intervento al naso si è già presentato al centro sportivo per svolgere una seduta di lavoro individuale (a parte anche Mancini dopo il problema al gomito, ma non è in dubbio per la ripresa). Zaniolo avrà bisogno di almeno un’altra settimana per tornare in gruppo. Novità anche sul fronte Pau Lopez: si è sottoposto a una visita di controllo dopo la microfrattura al polso e la radiografia ha evidenziato che il recupero prosegue senza intoppi. Al momento la sua presenza con la Samp è in forte dubbio.