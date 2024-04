Roma verso l’Udinese: De Rossi ospite del Monza e di…Zanetti

36 minuti fa



La Roma è tornata ad allenarsi il giorno dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan. I giallorossi prepareranno la sfida con l'Udinese a Monza nel centro sportivo dei biancorossi. Questa mattina la squadra è scesa in campo al 'Luigi Berlusconi': scarico per chi ha giocato ieri, mentre sessione in gruppo per i calciatori che non sono scesi in campo. Domenica alle ore 18 DDR potrebbe far riposare qualche giocatore in vista del ritorno col Milan di giovedì. Questa sera la Roma sarà 'ospite' di Javier Zanetti a cena. Infatti, i giallorossi mangeranno al ristorante argentino (El patio del gaucho) dell'ex capitano dell'Inter che si trova allo Sheraton di San Siro, l'albergo che ospita la squadra.