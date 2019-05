Il fermento in casa Roma è sempre alto, soprattutto per la scelta del prossimo allenatore. Il nome di Paulo Fonseca è passato in pole nelle ultime ore ma questa sera presso la sede dell’Eur si terrà un vertice societario in cui saranno presenti Francesco Totti, il Ceo Guido Fienga e in conference call sia Franco Baldini che Gianluca Petrachi.



C'E' ANCHE PALLOTTA - Da Boston interverrà anche James Pallotta. Il tema sarà proprio la scelta dell’allenatore che vede rimontare incredibilmente Gennaro Gattuso proprio su input di Totti al quale Pallotta vorrebbe dare maggiore fiducia decisionale. Scemate le alternative resta quindi Fonseca sostenuto da Baldini e Gattuso appoggiato da Totti. A Pallotta l’ultima parola.