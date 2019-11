La Roma ha scaricato Juan Jesus e sta per trovare il giusto rinforzo per il reparto arretrato. Come riferisce Sky Sport UK il club giallorosso ha manifestato il proprio interesse per Jan Vertonghen, stopper del Tottenham in scadenza di contratto il prossimo giugno 2020 e perciò libero a gennaio di parlare con qualsiasi club. Ancora non è stata intavolata alcuna trattativa tra il presidente degli Spurs Daniel Levy e gli agenti di Vertonghen ma, come riporta ancora l'emittente satellitare inglese, il classe 1987 belga, dopo l'arrivo di Jose Mourinho, sarebbe disposto a discutere con la società per il prolungamento contrattuale.