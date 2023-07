La terza stagione dell’era Mourinho è ufficialmente iniziata. Questa mattina infatti giocatori e staff tecnico della Roma si sono ritrovati a Trigoria per il raduno fissato dallo Special One. Tra i primi ad arrivare al Fulvio Bernardini sia stato proprio il tecnico portoghese alle 7.45 come riporta Gazzetta.it, preceduto soltanto da Andrea Belotti entrato nel centro tecnico dieci minuti prima del suo allenatore. Presenti anche Diego Llorente, Ola Solbakken, Nicola Zalewski (ha rinunciato ad alcuni giorni di ferie), Chris Smalling, Nemanja Matic, Mile Svilar, Rick Karsdorp, Stephan El Shaarawy, Pietro Boer, Gianluca Mancini e Paulo Dybala. Tra i più acclamati dai tifosi presenti all’esterno del quartier generale giallorosso c’è naturalmente il fuoriclasse argentino - ieri sera ha rassicurato la piazza sulla sua permanenza nella Capitale - oltre al nuovo rinforzo Houssem Aouar, pronto a vivere il primo vero giorno da calciatore della Roma.