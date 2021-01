L’attesa per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma si prolunga di un altro giorno, ma la bella notizia è che il Faraone, nella giornata di domani, potrà finalmente svolgere le visite mediche. C’è il via libera della Asl: venerdì scadranno infatti i ventuno giorni di isolamento dopo il contagio, dunque il giocatore potrà sottoporsi ai controlli di rito a Villa Stuart e sbrigare le pratiche per il tesseramento.