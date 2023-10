In casa Roma nessuno parla della partita con il Cagliari di domani: impazza infatti il caos Mourinho. Dopo che il Corriere dello Sport ha parlato della volontà dei Friedkin di esonerare il portoghese, è arrivata la secca smentita da parte del club. Le voci della cacciata di Mou vengono definite "fake". Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana e il tecnico tedesco Flick, ipotizzato come eventuale sostituto. A riportarlo è ANSA: