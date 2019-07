Con l'arrivo di Pau Lopez, sono a 4 i portieri a disposizione di Paulo Fonseca, e due di questi sono di troppo. Fuzato molto probabilmente verrà mandato in prestito, mentre uno tra Olsen e Mirante lascerà per sempre i giallorossi. Lo svedese, al momento, non ha ricevuto offerte eccetto qualche timido sondaggio dalla Premier. L'italiano, invece, piace in Serie A a Lecce e Parma, anche se l'intenzione della Roma sarebbe quella di trattenerlo.