In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma sfoglia la margherita per capire chi potrebbe essere il nuovo centravanti. La nuova tentazione ora si chiama Radamel Falcao del Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, la scorsa settimana il direttore sportivo giallorosso Petrachi è stato a Montecarlo per sondare il terreno, anche se l'ottimo pre-campionato disputato da Dzeko ha messo persino in dubbio la sua partenza.