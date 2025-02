Getty Images

Roma vicina a Salah-Eddine: l'incrocio con Dahl

Cristian Giudici

un minuto fa



La Roma cambia look in difesa. Dopo l'arrivo di Devyne Rensch dall'Ajax per la fascia destra, i dirigenti giallorossi stanno definendo la trattativa con il Twente per un altro terzino olandese: Anass Salah-Eddine (classe 2002 ex Ajax).



Quest'ultimo (per il quale sono già state prenotate le visite mediche) gioca a sinistra, dove lo svedese Samuel Dahl è in partenza. Arrivato nello scorso mercato estivo dal Djurgarden per 4,3 milioni di euro, ora è destinato ai portoghesi del Benfica.



Intanto la Roma ha ingaggiato il difensore centrale danese Victor Nelsson dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto.