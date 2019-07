La Roma guarda anche al futuro. Petrachi sta per prendere Kai Kennedy. Esterno sinistro offensivo, diciassette anni. Secondo il Daily Record, la Roma avrebbe deciso di strapparlo ai Rangers Glasgow dopo averlo ammirato a febbraio nell’Al Kass International Cup in Qatar. Kennedy ha trionfato nella finale Under 17 proprio contro la Roma, richiamando l’attenzione degli osservatori giallorossi e di diversi altri club europei: il contratto con gli scozzesi scadrà nel 202.