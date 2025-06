Roma, vicino l'accordo per il rinnovo di Svilar: i dettagli

Ottime notizie in casaIl portiere, assoluto protagonista della stagione giallorosso eè a un passo dall'intesa per il nuovo contratto.Come riportato da Fabrizio Romano, i colloqui stanno proseguendo in maniera positiva l'Lasi è sempre detta fiduciosa e, a breve, potrebbe esserci l'intesa definitiva. I dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni, con entrambe le parti che hanno intenzione di giungere quanto prima alle firme.

Attualmente il contratto discade il 30 giugno 2027 e prevede uno stipendio diUna cifra bassa per il miglior portiere dela scorsa Serie A, in quanto stabilito al momento del suo arrivo, quando era il secondo di Rui Patricio.LE NUOVE CIFRE - L'evoluzione delle sue prestazioni ha portato a un cambiamento dello status e delle esigenze: la richiesta è di circaLae potrebbe chiudere l'intesa intorno ai