La Roma è a un passo da Domagoj Vida. Monchi ha scelto il centrale croato del Besiktas per rinforzare la difesa. I giallorossi sono al lavoro con il club turco per chiudere la trattativa in queste ore. Si va verso l’inserimento dell’obbligo di riscatto a 7,5 milioni, piuttosto che una semplice opzione, in quanto lo stesso calciatore vorrebbe la certezza di rimanere nella capitale. E spunta un retroscena: in giornata il Besiktas ha chiamato l’Inter, anch’essa interessata a Vida, per capire se i nerazzurri fossero interessati al classe ’89. Una volta incassato il no di Marotta, che non cederà Miranda al Monaco, c’è stato il via libera per provare a chiudere con la Roma. Al giocatore un triennale da 1,5 milioni più bonus. Domani può essere il giorno buono per l'ufficialità, e dopodomani quello per le visite mediche.