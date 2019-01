Il croato Vida è sempre più vicino. L'affondo nella notte da parte di Monchi e il passo indietro dell'Inter ha favorito la trattativa tra Roma e Besiktas sulla base di 7,5 milioni. Da stabilire solo se in prestito con obbiligo o diritto di riscatto. L'accordo col giocatore, invece, è totale: quadriennale da 1,5 milioni più bonus che porteranno a 2 milioni lo stipendio del 29enne. Nelle utlime ore però Monchi ha mostrato interesse per l’esperto Skrtel del Fenerbahce, capitano della Slovacchia ed ex bandiera del Liverpool.