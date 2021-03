Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, è stato intervistato insieme ad altri procuratori da “Tuttosport”, riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo e agli acquisti che potrebbe fare la Juventus in estate. Tra questi c’è pure il centrocampista giallorosso, che piace da tempo a Paratici. Vigorelli, tuttavia, ha dichiarato: “In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma“. Per quanto riguarda la Juventus, il procuratore considera più fattibile l’acquisto di Arkadiusz Milik: “Penso che possa essere l’attaccante giusto per i bianconeri“. Il centravanti polacco era stato a lungo seguito da Juve e Roma.