Gonzalo Villar è pronto per il ritorno a Trigoria. Ma solo per sei mesi. Dopo il primo semestre alla Sampdoria, lo spagnolo andrà al Getafe in prestito con obbligo a 3,5 milioni in base al raggiungimento della salvezza e al 50% delle presenze del giocatore più un altro 50% giallorosso sulla futura rivendita. L'operazione è praticamente chiusa.