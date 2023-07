Villar vicino al ritorno in Spagna. Come riporta As il Granada vuole chiudere. La trattativa con la Roma va avanti da tempo, ma l'operazione è ancora in attesa di alcuni aspetti da stabilire per arrivare alla conclusione del trasferimento definitivo. In particolare manca l'accordo tra le società, con la Roma che ha respinto categoricamente la richiesta di liberare gratis il giocatore e vuole almeno 2 milioni.