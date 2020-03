Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla a Roma Tv dopo la vittoria per 4-3 in casa del Cagliari: “Sono molto contento che il mister abbia pensato a me. Io lavoro molto per avere queste opportunità e sono molto contento per il risultato di oggi. Fonseca? Mi ha detto di fare quello che so fare, è da un mese che lavora con me e mi chiede cosa vuole da me, e io oggi l’ho fatto. Si sono molto contento per l’esordio e per quanto fatto, era molto importante una vittoria”.