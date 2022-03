Zero minuti in serie A, appena nove in Liga. Gonzalo Villar, trascurato da Mourinho, sta trovando enormi difficoltà pure al Getafe dove è finito (in prestito) insieme a Borja Mayoral. Ma se l’attaccante si sta ritagliando spazio a suon di gol (3 in 6 gare) il centrocampista è ai margini della rosa proprio come lo era alla Roma negli ultimi mesi. Villar è entrato al 81’ nella sfida all’Atletico Madrid, poi solo panchina. Il 30 giugno scadrà il prestito al Getafe che molto difficilmente chiederà il riscatto alla Roma. In giallorosso Villar - acquistato nel gennaio 2020 da Petrachi -ha un contratto fino al 2024 e dovrà quindi essere ceduto altrove nonostante le recenti manifestazioni d’affetto sui social.