A braccetto prima nella Roma tra gioie e dolori. E ora in Spagna. Gonzalo Villar e Borja Mayoral sono, infatti, a un passo dal Getafe. I due romanisti passeranno alla terza squadra di Madrid in prestito. Il centrocampista, di proprietà della Roma, tornerà alla base a giugno a meno di accordi successivo. L’attaccante, di proprietà del Real Madrid, invece tornerà nella sua città per restarci in un caso o nell’altro. L’operazione dovrebbe chiudersi ufficialmente domani quando nella capitale sbarcherà Sergio Oliveira.