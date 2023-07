La Roma sta provando in tutti i modi a liberarsi di quei giocatori considerati fuori dal progetto tecnico da José Mourinho e l'intera società. Tiago Pinto sta lavorando molto per ufficializzare le cessioni di Villar al Granada e Reynolds al Westerloo. Si tratta di operazioni che tengono banco da giorni, ma che ora sembrano essere destinate ad avviarsi verso la conclusione. Il centrocampista spagnolo, infatti, è ad un passo dal ritorno in Liga. Il terzino statunitense, invece, dovrebbe continuare la sua esperienza nel campionato belga, dove ha disputato la sua ultima stagione. Il Westerloo e la Roma, hanno trovato l'accordo per una cifra di 3,5 milioni di euro più bonus. Al club giallorosso spetterà anche il 25% sulla futura rivendita del giocatore.