Il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar parla a Roma Tv dopo il successo sul Cagliari: "Avevamo un po' di pressione, volevamo rimetterci sulla buona strada dopo la sconfitta di Bergamo. Abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti, questo era l'importante. Per quanto mi riguarda, sono contento di quello che sto facendo: gioco in una posizione più arretrata e aiuto la squadra nel recupero palla. L'ambientamento in Italia? Sto andando alla grande, ho dato sei esami all'Università ma me ne mancano altri sei a gennaio. La mia testa però è tutta sulla Roma, lo studio è un hobby (ride, ndr)".