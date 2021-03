Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla a Movistar dell'annata in giallorosso: "Non potevo chiedere di meglio da questa stagione, non mi ricordo molti altri calciatori che hanno fatto un simile salto dalla B spagnola alla Serie A".



SUL MODO DI GIOCARE - "Mi piace gestire la palla, una volta passata la voglio sempre indietro per poterlo giostrare e girare ancora. Ho una grande responsabilità perché gioco in un club importante ma non riesco a sentirla addosso perché faccio ciò che mi piace".