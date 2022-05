Il Getafe è salvo. A una giornata dal termine, grazie allo 0-0 col Barcellona, la squadra di Villar e Borja Mayoral può festeggiare a 39 punti la permanenza della Liga. Come riporta ForzaRoma.info il centrocampista ha giocato solo due partite da titolare per un totale di 261 minuti spalmati su 9 gare. E al momento dalla Spagna non arrivano notizie rassicuranti per Tiago Pinto. Come detto l’apporto di Gonzalo per la salvezza è stato davvero misero con un assist contro il Maiorca e una buona prova contro il Bilbao. Poi tantissima panchina. Il centrocampista ha giocato solo il 12% dei minuti complessivi e difficilmente sarà riscattato.