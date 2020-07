La linea di mercato della Roma per la prossima stagione sembra spingere nella direzione di giocatori pronti e con esperienza. E dunque nasce l'esigenza di sistemare i calciatori giovani attualmente in rosa: tra questi c'è Gonzalo Villar, arrivato nella capitale a gennaio, che è nel mirino del Benevento, società promossa in Serie A dopo un campionato dominato nella serie cadetta. La trattativa tra i campani e la Roma va avanti per il prestito del giocatore come riporta Tuttosport.