Esaurito il prestito con la Sampdoria, Villar si trasferirà al Getafe. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista giallorosso, tornerà in Spagna nella squadra dove ha già giocato la seconda parte della scorsa stagione e dove milita l'amico Mayoral. Il centrocampista classe '98 non ha reso come sperato alla Samp e potrebbe trovare più spazio nel club di Flores. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.