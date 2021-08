La Roma dopo la trasferta di Conference League è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria agli ordini di José Mourinho che ha ritrovato in campo anche Gonzalo Villar, Tammy Abraham, tornato a Trigoria dopo le pratiche burocratiche in Inghilterra, ha svolto lavoro individuale. Per chi ha giocato in coppa solo lavoro in palestra. Assenti il lungodegente Spinazzola, ma anche Chris Smalling, ancora alle prese col recupero dalla lesione al flessore della coscia sinistra.