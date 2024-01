Roma, Vina a un passo dal Flamengo

Ci siamo. Matias Vina sta per tornare in Brasile come riporta il Tempo. Nell'estate 2021 la Roma lo prelevò dal Palmeiras per tredici milioni, e ora il laterale uruguaiano è pronto a riabbracciare il Sudamerica. Ai dettagli infatti l'operazione col Flamengo che lo porterà immediatamente a Rio de Janeiro. I carioca sono pronti a versare nelle casse della Roma circa dieci milioni di euro divisi tra parte fissa (corrispondente a circa 7) e bonus. La Roma interromperà il prestito al Sassuolo e lascerà partire il difensore. Nessun vantaggio sulla lista per la Serie A, ma soltanto benefici economici legati a plusvalenze e monte ingaggi.