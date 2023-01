Matias Vina saluta la Roma. Pinto ha raggiunto l'accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Vina già domani sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club (al momento terzultimo in Premier League). In questa stagione il classe '97 è sceso in campo in appena 7 occasione, totalizzando 297 minuti. Un posto libero in più per la Roma che potrebbe ora tornare sul mercato per un terzino destro.