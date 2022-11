Sono stati resi noti i 26 convocati dell'Uruguay per il Mondiale, che vedrà la Celeste impegnata in Qatar. Nella lista c'è anche Matias Vina, esterno della Roma arrivato lo scorso anno dal Palmeiras. Dunque il tecnico Diego Alonso ha scelto anche il terzino giallorosso, nonostante di recente non abbia trovato molto spazio con la squadra di Mourinho.