Matias Vina è praticamente già un calciatore della Roma. Il terzino arriverà in queste ore dal Palmeiras per 11 milioni più 3 di bonus firmando un contratto di cinque anni con la società giallorossa. Il suo arrivo è previsto per domani per svolgere le visite mediche e mettersi subito a disposizione di Josè Mourinho. Dal Brasile arrivano anche le sue prime parole da giallorosso: “Per me è un sogno che si sta avverando. La Roma è un top club. Sarà un onore essere allenati da Mourinho”