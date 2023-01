Il Bournemouth continua a spingere per Matias Vina. Archiviata la pista per Nicolò Zaniolo, il club inglese vuole definire al più presto il trasferimento del laterale della Roma. L'affare, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si basa un prestito oneroso con opzione per il riscatto a 15 milioni di euro.