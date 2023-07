Tiago Pinto continua a studiare i modi per piazzare gli esuberi. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese TeamTalk, il Bournemouth ha una trattativa in stato avanzato con i giallorossi per la permanenza di Matías Vina. Il giocatore, infatti, ha già trascorso la seconda parte di stagione, appena conclusa, proprio nel club militante in Premier League. Il club inglese, però, che aveva la possibilità di riscattarlo, come stipulato dall'accordo di gennaio, a 12,9 milioni di sterline, ha deciso di non adoperare questa clausola, convinta di ottenere uno sconto sul trasferimento. Attualmente, Roma e Bournemouth sta continuando a dialogare per chiudere l'operazione, con un'intesa che non è troppo lontana tra le parti.